13'pt - Ritmo alto del Latina che non fa uscire l'Anagni dalla propria trequarti. Ma di occasioni ancora nulla

26'pt - Primo tiro del match dell'Anagni. Tataranno ruba palla a Garufi e poi ci prova mettendo al lato. Gara bloccata, il Latina fa fatica a superare l'argine sulla trequarti. Colpa anche di un assetto tattico a cui manca l'uomo sulla trequarti in quello che è a tutti gli effetti un 4-3-2-1

32'pt - Ancora Anagni: cross da destra di Elefante, mezza girata volante di Flamini che spaventa, e non poco, Alonzi

16'st - Cross di Iorio ottimo per Cunzi che sbaglia completamente il tempo di testa. Ancora gara bloccata. Molto meglio l'Anagni che sul ribaltamento va al tiro con Tataranno che non prende lo specchio

19'st - Entra Sosa esce Elefante per l'Anagni

37'st - Ci prova Flamini da 40 metri. Alonzi costretto a rifugiarsi in angolo

