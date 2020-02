Tor Sapienza-Latina 1-3

Tor Sapienza (4-4-2): De Angelis; Marra, Dovidio, Santori, Marini (6'st Marchizza); Ilari (17'st Della Penna), Mancini (29' Vendemmia) , Gori (17'st Minelli), Montesi (6'st Toracchio); Panella, Rocchi. A disp. Rausa, Forte, Galli, Tucci. All. Solimina

Latina 1932 (4-2-3-1): Alonzi; Galasso, Del Duca, Cazè, Atiagli (28'st Esposito); Garufi (15'st Fatati) Barberini (28'st Begliuti), Teraschi, Mastrone (28'st Ferri), Corsetti; Cardella. A disp. Muci, Esposito, Sanna, Ferri, Cucciardi, Del Prete, Begliuti. All. Maurizi

Arbitro: Gauzolino di Torino (Baschieri di Lucca e Sciammarella di Paola

Rete: 5'pt Rocchi, 22'pt Teraschi, 34' st Corsetti, 44'st Ferri.

Il Latina di Maurizi espugna il campo del Tor Sapienza ed ora, con 37 punti, è ad una sola lunghezza dall'ultimo posto utile per i play off occupato dal Sassari Latte Dolce. C'è da dire che contro l'ultima della classe, non è stata proprio una passeggiata di salute per la formazione nerazzurra, capace di soffrire sino al 34' della ripresa quando la rete di Corsetti sbloccava, di fatto, il risultato dopo l'1-1 dei primi quarantacinque minuti di gioco. Ad un minuto dalla fine, poi, arrivava anche la terza marcatira di Ferri, a sugellare il successo di un Latina che non aveva certo iniziato nel migliore dei modi il suo pomeriggio calcistico in terra capitolina.