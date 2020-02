Finisce senza altre emozioni il match del Francioni

45'st - Quattro minuti di recupero

43'st - Tiro di Galasso deviato in angolo

38'st - Grande occasione per il Muravera. Cross di La Vista su punizione, Moi si libera in area piccola ma di testa non riesce ad angolare

33'st - Cross di Galasso che arriva a Ferri: volèe di sinistro con palla alta da posizione ottima

29'st - Pareggio rocambolesco. Punizione di Atiagli, la difesa prolunga sul secondo palo dove Del Duca si esibisce in una rovesciata alla Cristiano Ronaldo che colpisce la traversa, la palla, in area piccola, dopo qualche carambola arriva sulla testa di Corsetti che di testa mette dentro.

29'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL LATINA CON CORSETTI

27'st - Dentro anche Ferri, fuori Garufi

24'st - Dentro anche Atiagli per Esposito

22'st - Cambil Latina: dentro Begliuti e Fatati per Mastrone e Barberini

21'st - Azione fantastica di Nurchi che fa partire il contropiede del Muravera. Palla a destra per Satta che taglia con un cross basso tutta l'area trovando in area piccola il colpo di Manca

21'st - GOL MURAVERA con Manca

18'st - Bella azione del Muravera in verticale. Palla filtrante di Kujabi per Nurchi che manca l'aggancio

3'st - Ancora grandi proteste per il Latina per un fuorigioco fischiato a Corsetti lanciato in area di rigore. Offside molto dubbio

1'st - Si riprende con gli stessi ventidue in campo

46'pt - Squadre al riposo sul punteggio di 1-1

44'pt - Partita molto spezzettata. Le squadre si fanno vedere in area solo su palla inattiva

32'pt - GOL del Muravera con Cadau. Fa tutto quanto Nurchi che si inserisce tra le linee, fa fuori tre avversari e poi vede sul secondo palo l'inserimento del "7" che di piatto non sbaglia tutto solo

21'pt - Gol in apparenza regolare annullato a Cardella su grande assist di Corsetti.

13'pt - Tutto nasce da un bel cross dalla destra di Teraschi per l'inserimento di Garufi che di testa chiama alla parata Martorel che poi non può nulla sul tap-in sotto misura di Cardella, al suo secondo centro consecutivo

13'pt - GOOOOOOOOOOOL DEL LATINAAAAAAAAA CON CARDELLA

8'pt - Primo calcio di punizione della partita per il Latina. Cardella ci prova con il sinistro ma il tiro è sbilenco

LATINA - MURAVERA 2-2

Latina 4- 1-4-1: Alonzi; Galasso, Tinti, Del Duca, Esposito (24'st Atiagli); Barberini (22'st Begliuti); Teraschi, Mastrone (22'st Fatuti), Garufi (28'st Ferri), Corsetti (48'st Gaeta); Cardella. A disposizione: Gallo, Iorio, Cazè, Cucciardi. Allenatore: Maurizi

Muravera: Martorel, SAtta, Spanu, Lepore, Bruno, Moi, Cadau(36'st La Vista), Bonacquisti, Manca (31'st Fangwa), Kujabi (48'st Lampis), Nurchi (34'st Loi). A disposizione: Floris, Ahmed, Legal, Nieddu, Masia. Allenatore: Carta

Arbitro: Gemelli di Messina. Assistenti: Cinotti di Livorno e Angelini di Empoli

Note - Ammoniti: Teraschi, Cadau, Barberini, Manca, Bonacquisti, Martorel. Recupero: 1'pt - 4'st