Lo ricordano tutti per i suoi modi sempre gentili e cordiali, ma anche e soprattutto per le sue due grandi passioni calcistiche: il Latina Calcio e la Lazio. Alla prima era legato perché la squadra della sua città, ma soprattutto perché Vincenzo Rosella è sempre stato lì a vegliare sui tifosi nerazzurri da dietro il bancone del Bar dello Stadio. Da qualche anno era andato in pensione cedendo la storica attività di piazzale Prampolini, ma senza mai sparire dai pensieri di tutti gli appassionati storici del calcio pontino. Oggi, all'età di 82 anni, Vincenzo Rosella ha lasciato l'affetto dei suoi famigliari e giovedì, alle ore 10, presso la cattedrale di San Marco, verranno officiate le esequie. Immancabili gli encomi e i ricordi di tantissimi tifosi e non sui social network.