Portici-Latina 1-1

Portici 1906 (4-4-2): Maisto, Boussaada, Del Gaudio, Nappo, Arpino, Albanese, D'Acunto (15' st Peluso), Grieco (40'st Imbimbo) Coratella (1' pt Improta U.), Onda, Ruggiero. A disp: Schaeper, Bisceglia, Mauro, Luise, Improta G., Romano. All: Mattiacci

Latina 1932 (4-4-2): Alonzi, Iorio Forestero (26' st Begliuti), Tinti, Cardella, Gaeta, Barberini (26' st Fatati), Caze' Da Silva, Teraschi (44' st Mastrone), Esposito (5' st Atiagli), Ferri (33' pt Galasso), Garufi. A disp: Muci, Del Duca, Sanna, Pastore. All: Maurizi

Arbitro: Cosimo Delli Carpini di Isernia ( Luca Mantella di Livorno e Gian Marco Pellegrino di Torino)

Reti: 17'pt Onda su rigore (P), 32' st Gaeta

Ammoniti Arpino, Nappo, Cardella, Onda. Angoli 6-8. Recupero pt 2', st 5'

Buon punto quello conquistato ieri pomeriggi dal Latina a Portici. Al gol di Onda su calcio di rigore al 17' della prima frazione, ha risposto nella ripresa Gaeta. Pareggio che consente ai nerazzurri di appaiare il Trastevere al quinto posto in classifica con 39 punti.