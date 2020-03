E' notte fonda per il Latina che in casa della Torres perde la partita al novantesimo e probabilmente anche le ultime speranze di poter ambire ad una posizione dignitosa di classifica. I sardi, che ribadiscono il loro terzo posto in classifica, vincono una partita equilibrata e dai ritmi blandi, risolta proprio nel finale con il gol di Gjuici che mette dentro a porta vuota dopo un pasticcio enorme combinato dal portiere Alonzi che si fa passare la palla, lenta lenta, sotto al naso dopo il palo colpito di testa da Sartor. Il Latina si trova adesso a -6 punti dalla zona playoff, dove tutte quante sono andate a punti, comrpese Sassari Latte Dolce e Trastevere.



TORRES - LATINA 1-0

Torres (4-3-1-2): Colombo, Bilea (17' st Rizzi), Pinna, Pisanu, Guarino, Russu (17' st Gjuci), Demartis, Masala (47' Congiu), Sartor, Milani (47' st Santarelli), Bianco.

A disposizione: Vagge, Cossentino, Viale, Fadda, Pinna.

Allenatore: Mariotti

Latina (3-5-2): Alonzi, Fatati (30' st Barberini), Tinti, Gaeta, Del Duca, Cazè da Silva (44'st Ferri), Galasso, Teraschi, Garufi, Atiagli, Begliuti.

A disposizione: Muci, Iorio Forestero, Esposito, Sanna, Cucciardi, Pastore, Mastrone.

Allenatore: Maurizi



Arbitro: Raimondo Borriello di Arezzo

Assistenti: Matteo Nigri di Trieste e Lorenzo Ret di Udine

Marcatori: 44' st Gjuci (T).

Note: ammoniti Masala (T), Cazè da Silva (L), Del Duca (L)

Angoli 9 - 3

Recupero pt 0', st 4'