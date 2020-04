Un po' Ciro Immobile, un po' Luis Alberto. Sarà per la sua innata fede laziale, ma... "se proprio la volete sapere tutta, vi dico Correa, un giocatore unico per me". Claudio Corsetti è questo ed altro. Soprattutto per quello che in questa stagione ha saputo regalare ai tifosi nerazzurri ed un Latina 1932, aggrappato alle sue giocate, ai suoi gol e ai suoi assist.

Che idea ti sei fatto della situazione?

"I pensieri sono tanti, quello primario è di seguire le istruzioni che ci vengono date anche se non è facile stare chiusi in casa. Il pensiero poi va a tutte quelle persone che hanno perso i propri cari".

Si parla solo di professionisti, A, B e C. I dilettanti non vengono proprio presi in considerazione o quasi. Non pensi che sia inopportuno?

"Sicuramente è inopportuno che i dilettanti non vengano menzionati. A dispetto di come ci chiamiamo, siamo dei professionisti perché viviamo la settimana come la si vive in C o in B.

Purtroppo siamo in una categoria poco tutelata e ci sono ragazzi, me compreso, che fanno di questo un lavoro e non percepire rimborso per 3/4 mesi sarebbe un dramma".

Come ti stai allenando?

"Seguendo passo passo le istruzioni del professor Albarella, per fortuna ho un pezzo di giardino e riesco ad eseguire quasi tutto".

Qual'è la vostra tabella di marcia?

"Adesso è quella di seguire come ho detto il lavoro del prof, aspettando che ci vengano date delle indicazioni sul proseguo".

Pensi cheil campionato di serie D sia finito qui?

"il campionato di serie D è molto livellato, non ci sono partite semplici, ogni domenica l'avversario è ostico e scorbutico È un campionato dove le doti caratteriali e fisiche hanno un importanza rilevante, poi certo bisogna essere anche pratici del mestiere".

La società strizza l'occhio ad un possibile ripescaggio: pensi sia fattibile?

"Penso che il ripescaggio sia molto fattibile se le condizioni lo permettono. Latina è una piazza pronta a livello storico e infrastrutturale per i professionisti. Sarebbe bello poter disputare un altro anno un la serie C".