Sessantanove giorni, poco più di due mesi. Dal 1 novembre del 1984, al 9 gennaio del 1985. Date storiche, che ci riportano indietro nel tempo, per farci rivivere mentalmente le gesta di due tra i più grandi numeri 10 della storia del calcio mondiale: Diego Armando Maradona e Roberto Baggio.

Il 1 novembre del 1994, per la prima volta nella sua storia, l'allora Napoli di Marchesi viene a giocare un'amichevole nel "vecchio" comunale di Latina, oggi "Francioni".

Davanti ad oltre diecimila persone, gli azzurri s'imposero 7-1 ad una mista Cisterna-Latina, con gli uomini dell'allora tecnico Biti in campo nella prima frazione e i nerazzurri di Giancarlo Sibilia, nella ripresa.

Il "Pibe de Oro" mise a segno cinque di quei sette gol, gli altri furono realizzati da Dal Fiume e Carannante. Il gol della "bandiera" per la mista pontina, venne realizzato da Drago del Pro Cisterna, società organizzatrice di questo incontro.

Sessantanove giorni dopo, in un freddissimo (prima della partita, nevicò) 9 gennaio 1985, sempre nel "vecchio" comunale si giocò un'amichevole tra le Nazionali Juniores di Italia e Grecia.

Tra gli azzurri dell'allora tecnico Lupi, un giovanissimo Roberto Baggio, al suo esordio in quella Nazionale, dopo aver "bagnato" la prima maglia azzurra della sua carriera il 15 Febbraio del 1984 con la Nazionale Under 16 (Italia-Jugoslavia 1-1).

L'Italia, a Latina, supera 3-0 la Grecia e Baggio, oltre ad incantare con le sue giocate. va in gol al 25' della ripresa per il momentaneo 2-0.

Ecco il tabellino di quella partita.

Italia-Grecia 3-0

Italia: Alberga (Bari), Ferrara (Napoli), Pascucci (Fiorentina), Cardelli (Fiorentina), Luppi (Bologna, cap.), Dell'Anno (Lazio), Giunta (Milan), Filardi (Varese), R. Baggio (L.R. Vicenza), Bortoluzzi (Atalanta), Rotella (Genoa). Sostituazioni: 41' Ghezzi (Atalanta) per Alberga, De Ruggiero (Bari) per Cardelli, Dolcetti (Juventus) per Dell'Anno, Nunziata (Inter) per Filardi, Didonè (Como) per Rotella. Allenatore: G. Lupi.

Grecia: Vukelatos, Trantafillidis (75' Michas), Pozapolidis, Kallitzakis, Similiotis. Giotis Zarkos, Agourogiannis, Baisis (61' Pitaroulis), Pratanos (75' Sahinis), Kritikos. Allenatore: Petrizilis.

Arbitro: Longhi di Roma.

Marcatori: 54' Bortoluzzi, 70' Baggio, 76' Giunta.

Quel giorno, datato 9 gennaio 1985, alle 14.30, Roberto Baggio, a Latina, nel "vecchio" Comunale, bagnò di fatto il suo esordio azzurro. Il capoluogo, insomma, lo tenne a battesimo in un pomeruggio freddissimo e nevoso, ma dove tutti quanti si accorsero di quel ragazzo pieno di ricci e di talento.