«E' mancato soltanto il sole alla festa che un'intera città aveva preparato al Milan con tutti gli onori. I rossoneri nei due giorni di permanenza a Latina sono stati letteralmente coperti di omaggi di ogni genere: targhe, medaglie d'oro, persino quadri per Liedholm da parte di tifosi al corrente del suo amore per l'arte».

Attaccava in questo modo il collega Alberto Cerruti della Gazzetta dello Sport, raccontando, da inviato, quel piovoso, anche troppo, giovedì 25 gennaio 1979, quando il Milan, in attesa di recarsi ad Avellino, venne a giocare un'amichevole nel vecchio Comunale contro l'allora Latina di Leonardi.

«In amichevole a Latina, Buriani fa il... Rivera»: titolò in questo modo, il giorno dopo, la Gazzetta dello Sport. «I rossoneri hanno vinto per 2-1 ed entrambi i gol, segnati da Sartori e Novellino, sono nati da lanci del biondo centrocampista che mostra così di essere suggestionato dalla maglia numero 10».

Malderà, a fine gara, all'inviato della Stampa di Torino, invece dichiarò: «Temiamo solo l'Inter». Il terzino goleador parlò del derby come punto di partenza per la volata-scudetto, quella che portò poi il Milan a vincere la "Stella". Liedholm, invece, anche in quella occasione di mostrò prudente davanti alla bontà dei cronisti presenti nella "fanga" del Comunale.

«Malgrado la pioggia che ha impedito agli sbandieratori di esibirsi prima della gara e che ha riempito di pozzanghere il terreno di gioco, oltre ottomila tifosi hanno creato paurosi ingorghi nel traffico prima e dopo la della partita, per vedere da vicino i primi in classifica. Che sia il grande momento del Milan se n'è accorto con soddisfazione anche il cassiere della società laziale, contando i venticinque milioni raccolti, la metà dei quali è andata agli stessi rossoneri». Le parole di Alberto Cerruti, inviato della Gazzetta dello Sport, fanno ancora oggi, a distanza di 41 anni, un certo effetto.

Il tabellino di quella partita

Latina-Milan 1-2

Latina: Lauro (46' Del Prete), Carannante, Ronzulli (46' Marini). Pezzuoli, Daleno, Rispoli, Lombardi, Petrella (46' Dati), Buscaglia (46' Gagliardi), Persiani, Carnevale (46' Di Giovanni). All: Leonardi.

Milan: Albertosi (46' Rigamonti), Morini, Maldera III, W. De Vecchi (46' Bigon I), Boldini, Baresi II, Sartori, Capello (86' Rotini), Novellino I (80' Cerrone), Buriani (46' Antonelli), Chiodi (46' Mandressi. All: Liedholm.

Arbitro: Benedetti di Roma.

Marcatori: 14' Sartori, 27' Novellino I, 80' Pezzuoli (rig.).