AGRIGENTO (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia di Stato di Agrigento hanno bloccato una corsa clandestina di cavalli, in contrada Ciccobriglio, a Naro. I poliziotti della Squadra mobile, nel tratto di una locale strada provinciale, hanno sorpreso e circondato un gruppo di persone che stava partecipando ad una gara tra due cavalli con calesse, a cui assistevano numerosi soggetti, anche minorenni. Al vaglio degli inquirenti la posizione di 38 persone che, una volta identificate, sono state denunciate. Le ipotesi di reato sono di violazione del divieto di organizzare competizioni tra animali e di scommesse clandestine.

Sono state sequestrate somme di denaro per oltre 2.500 euro ed anche i due cavalli, che sono stati affidati in giudiziale custodia, in attesa degli esami tossicologici sugli animali, che rilevino eventuali tracce di sostanze dopanti.

Hanno partecipato all’operazione anche gli agenti della Polizia scientifica, dell’Upgsp e della locale sezione di Polizia stradale, che hanno rilevato numerose infrazioni al Codice della strada per oltre 3.000 euro.

