WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Joe Biden è stato eletto ufficialmente 46esimo presidente degli Stati Uniti. Il collegio elettorale ha infatti confermato la sua vittoria alle urne, tributandogli 306 voti, contro i 232 del presidente uscente Donald Trump. Il quorum per essere eletto presidente è di 270 grandi elettori. Con Biden è stata eletta vicepresidente Kamala Harris. “I membri del Collegio elettorale hanno espresso i loro voti per presidente e vicepresidente – ha commentato il presidente eletto -. E ancora una volta hanno prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare. La nostra democrazia – spinta, messa alla prova e minacciata – si è dimostrata resiliente, vera e forte”. (ITALPRESS).

