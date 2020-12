ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco compie oggi 84 anni. Auguri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che scrive: “Migliaia di donne e di uomini hanno vissuto nel corso dell’anno che volge al termine – e continuano a sperimentare al momento presente – il dramma della pandemia e delle sue gravissime ricadute sanitarie, economiche e sociali. Un anno di incertezze, talvolta fianco di angosciose paure, che hanno scosso nel profondo le abitudini, le consolidate sicurezze e le prospettive di futuro sulle quali innumerevoli nostri concittadini costruiscono la loro quotidianità personale e familiare. Ad alcuno, tuttavia, è mai venuta meno la vicinanza partecipe e solidale di Vostra Santità”. Auguri anche dal premier Giuseppe Conte “Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di ‘prossimità’, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli”. (ITALPRESS).

Papa compie 84 anni, Mattarella "Fonte di speranza in dramma pandemia"

