ROMA (ITALPRESS) – Chiuso il periodo sperimentale di dicembre, per l’operazione Cashback parte l’iniziativa su base semestrale. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, sono 5,8 milioni i cittadini iscritti nel periodo sperimentale del programma, con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni effettuate. Circa il 50% degli acquisti fatti con moneta elettronica ai fini del rimborso nel mese di dicembre ha un importo inferiore ai 25 euro, mentre sono 3,2 milioni i partecipanti all’Extra Cashback di Natale che hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni e otterranno un rimborso complessivo di oltre 222 milioni di euro. Ora, con la chiusura del periodo sperimentale del Cashback dall’8 al 31 dicembre 2020, è partita ufficialmente l’iniziativa su base semestrale. La partecipazione riscontrata fino a oggi – sottolineano da Palazzo Chigi -, è stata al di sopra delle aspettative dal punto di vista dei numeri e dei dati di sintesi. (ITALPRESS).

