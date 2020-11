Roma, 16 nov. (Labitalia) - Al via il Cyber Month: si parte con il Black Friday (27 novembre) per passare al Cyber Monday (30 novembre) e finire con il Panic Saturday (19 dicembre, ultimo sabato prima di Natale). “Un mese di acquisti che mai come quest'anno sarà concentrato sul web: secondo una nostra analisi, quest’anno avremo durante questo periodo un aumento delle vendite ecommerce del 160% da parte di utenti che generalmente acquistano online raramente”, dice Anastasia Sfregola, manager di Kooomo, piattaforma di ultima generazione che aiuta le aziende a vendere online e internazionalizzare.

L'ultimo report di Adobe, infatti, stima per gli Usa 189 miliardi di dollari di vendite ecommerce tra il 1° novembre e il 31 dicembre di quest'anno. “Negli Stati Uniti in una sola stagione - prosegue Sfregola - gli acquisti online hanno subito una crescita di oltre due anni e questo senza tener conto di un possibile nuovo lockdown che promette di sfondare il muro dei 200 miliardi di dollari".

E l'Italia non è da meno se consideriamo che, secondo l'istituto di ricerca Gfk, 1 italiano su 2 (il 54%) farà acquisti durante le promozioni del 'venerdì nero'; l'anno scorso durante quella stessa settimana le vendite hanno registrato un incremento record del +175% rispetto alla settimana media.

Ma quali sono i consigli per fare buoni affari senza rischiare fregature? Eccone alcuni.

1. Sconti e promozioni - “Innanzitutto - dice Sfregola - informarsi sul prodotto che si vuole acquistare: ricercare la cronologia dei prezzi in modo da essere sicuri dello sconto applicato dal venditore è il primo passo, e verificare promozioni aggiuntive, non solo quelle di prezzo”. Negli ultimi anni, infatti, secondo un'indagine di Kooomo, sempre più spesso i retailer online hanno iniziato a praticare politiche diversificate, come ad esempio resi o spese di spedizione gratuite anche per invio con corriere, omaggi e saldi a scalare a seconda del numero di prodotti acquistati.

2. La preparazione è tutto. Per un Cyber Month che si rispetti la preparazione è tutto. “Il nostro consiglio - dice l’esperta - è impostare in anticipo gli account dei siti sui quali si intende comprare: inserire i dati necessari per la spedizione e le preferenze di pagamento aiuta a essere più rapidi nel finalizzare gli acquisti”. E soprattutto, dal punto di vista del pagamento, i venditori stanno mettendo in campo armi nuove per fidelizzare il loro pubblico: “La grande rivoluzione di questa tornata di acquisti online - dice ancora Sfregola - sarà quella di permettere di pagare a rate anche piccoli acquisti”.

3. Attenzione alle politiche di reso. Tutt'altro che secondarie, soprattutto quando si acquista online sono le politiche di reso. “Qui attenzione: verificate sempre - proseguono da Kooomo - che il reso sia gratuito e che cosa prevedono le modalità di rimborso, perché alcuni siti danno indietro un credito che può essere speso nello stesso store, altri riaccreditano sul conto dell'acquirente l'intera cifra pagata”.

4. Ritirare il pacco. Infine la consegna. Come assicurarsi che il pacco, specialmente se si acquista in previsione del Natale, giunga in tempo? “Gli ecommerce ormai - dice Sfregola - sono prevalentemente omnichannel, cioè permettono all'acquirente di passare dalla dimensione online a quella fisica senza frizioni; un trucco per andare sul sicuro quindi è affidarsi al 'Click & Collect', acquistare online e ritirare in store”.

L'ultima tendenza in termini di ritiro in negozio? “Stiamo assistendo a un'impennata nella richiesta di ritiro 'curbside', letteralmente dal marciapiede, un nuovo servizio - conclude l’esperta - fornito da molti retailer a chi acquista online, che non rende più necessaria la permanenza in negozio”.