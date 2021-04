Roma, 9 apr. (Labitalia) - Inaugurato oggi il primo corso di formazione su Teorie e tecniche per l'orientamento degli adulti organizzato dalla Fondazione consulenti per il lavoro con il finanziamento del fondo interprofessionale Fonarcom. Con l’emergenza pandemica, le politiche attive per il rilancio dell’economia e del lavoro hanno assunto via via maggiore rilevanza.

Il consulente del lavoro si è trovato di fronte a molteplici sfide in termini di aggiornamento continuo, cambiamenti nei processi e nei servizi tradizionali e di relazione con i clienti. Si assiste così a una progressiva estensione degli ambiti di intervento del professionista, nel supporto alle aziende e alle persone in cerca di occupazione.

Il corso ha l’obiettivo di: fornire ai consulenti del lavoro, compresi quelli che si avvicinano per la prima volta alla professione, tutte le competenze utili a operare con gli strumenti delle politiche attive messe a disposizione dall’Anpal e dalle Regioni; fare un’analisi efficace delle caratteristiche del mercato del lavoro; gestire i fabbisogni formativi degli individui; sostenere l’inclusione attiva e il sistema di promozione delle attività di orientamento. Tutto questo consentirà al consulente di costruire nuove opportunità di crescita della propria attività .

Nel corso dell’inaugurazione Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione consulenti per il lavoro, ha dichiarato: "Per gli studi di consulenza del lavoro è importante entrare a far parte della rete della Fondazione che, a oggi, conta già 2500 delegati, 500 accreditati a livello nazionale e oltre 100 accreditati a livello regionale. Si tratta di una grande opportunità professionale per tutti coloro che intendono aprirsi alle nuove attività di gestione delle politiche attive, approcciando il ruolo con competenza e professionalità ".

Andrea Cafà , presidente del fondo interprofessionale Fonarcom, si è così espresso: "Come fondo, crediamo fortemente nella centralità delle politiche attive per il rilancio dell’economia del Paese. Samo soddisfatti di contribuire a questa importante iniziativa. Se è vero che le politiche attive richiedono investimenti, è dallo sviluppo delle competenze dei professionisti del settore, come i consulenti del lavoro, che dobbiamo partire. La ripartenza delle nostre imprese passa proprio dall’up-skilling e dal re-skilling dei soggetti capaci di supportare aziende e lavoratori nelle transizioni verso il green e il digitale".

Le lezioni si svolgeranno a distanza e avranno una durata complessiva di 40 ore.