Per la Fase 1, "abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza. Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante", ha concluso Ippolito.

Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Comparando i dati di questo studio con quello degli altri due vaccini anti-Covid di di Pfzer, già in Italia, e Moderna che sta completando la sua procedura all'Ema, noi siamo esattamente in linea e la capacità di prevenire la malattia, almeno quella grave, è sostanzialmente sovrapponibile a Pfizer e Moderna". Lo ha spiegato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, alla presentazione dei risultati della fase 1 del vaccino contro Covid-19 sviluppato da ReiThera e sperimentato alla Spallanzani, rispondendo a una domanda sull'efficacia del vaccino italiano.

Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), 'efficacia vaccino italiano come Pfizer e Moderna'

Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), 'efficacia vaccino italiano come Pfizer e Moderna'

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli