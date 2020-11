"Nel momento in cui la comunità energetica raccoglie tutti questi soggetti, si ottiene anche il risultato di trasferire una maggiore consapevolezza energetica perché diventiamo responsabili di tutta la filiera, dalla produzione al consumo. Persone, aziende, comuni entreranno di più nel mercato dell'energia e vorranno capire come funziona. Questo è rivoluzionario e porterà dal basso una domanda di chiarezza e semplicità delle regole".

Roma, 5 nov. - (Adnkronos) - Sul tema delle comunità energetiche "c'è una trasversalità politica, un bell'esempio di politica al servizio dei cittadini. E c'è trasversalità tra soggetti interessati, perché interessano famiglie, enti pubblici, aziende: una soluzione che consentirà iniziative virtuose e di condivisione, magari non solo di energia, chissà , questa è la partenza". Così Paolo Viscontini, presidente Italia Solare, in occasione del webinar dedicato al tema organizzato con Legambiente nell'ambito di Key Energy.

