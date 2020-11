Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - "Anche in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, è necessario non interrompere la sostenibilità come asset strategico, per un'azienda che intende operare sul mercato come intendiamo farlo noi. Continueremo con il nostro impegno per incrementare l'utilizzo di riciclato all'interno dei nostri prodotti, e accogliamo con favore iol fatto che il limite del 50% per il 2021 sarà sospeso, anche grazie al lavoro fatto con le associazioni di categoria". Così Davide Franzetti, direttore Commerciale Coca Cola HBC Italia, in occasione dell'incontro "Cambiare abitudini e scegliere packaging sostenibili" organizzato nell'ambito di FestivalFuturo di Altroconsumo.

"Ci auguriamo che non si tratti di una sospensione temporanea, da questo punto di vista continueremo a lavorare affinché i nostri prodotti abbiano la percentuale più alta possibile di riciclato. A Marcianise - spiega - stiamo producendo un innovativo packaging delle lattine, con una tecnologia innovativa che permette l'eliminazione totale della plastica dal secondary packaging delle lattine sostituita da un contenitore di cartone 100% riciclabile. E siamo contenti di farlo a Marcianise dove negli anni sono stati fatti oltre 50 mld di investimenti green. E perché è proprio in Campania che è nata, nel 1955, la Fanta".