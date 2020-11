Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un marchio di garanzia per il packaging in vetro. 'Made in vetro', il nuovo logo lanciato dall’industria europea del vetro, vuole certificare a colpo d’occhio le qualità ed i benefici per la salute e l’ambiente legati alla scelta di prodotti confezionati in vetro.

Il marchio, da utilizzare sul packaging in vetro di alimenti e bevande e anche di farmaci, profumi e cosmetici, è il risultato di uno sforzo collaborativo durato un anno tra industria, designer, clienti e consumatori per creare un simbolo riconoscibile e rappresentativo delle qualità di un contenitore in vetro: sicurezza alimentare, impermeabilità ai liquidi e ai microrganismi, sterilizzabilità , perfetta conservazione di liquidi e alimenti, fino al suo riciclo totale e infinito.

"In questo periodo difficile di pandemia - osserva Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - la tutela della salute è diventata centrale per i cittadini e la sicurezza alimentare gioca un ruolo decisivo. Ben venga dunque questo logo che visivamente rassicura immediatamente sull’integrità degli alimenti confezionati in vetro e mette in luce anche tutte le qualità ambientali del vetro, la sua riciclabilità al 100% e all’infinito".

Il lancio del nuovo marchio di garanzia del vetro segue un sondaggio su 10mila consumatori europei in 13 Paesi, condotto dalla società di ricerche di mercato InSites Consulting nel 2020. Oltre 9 europei su 10 (91%) raccomandano il vetro come miglior contenitore per conservare cibi e bevande (+11% rispetto al 2016) e in Italia sono addirittura il 96%.

"Questo simbolo - afferma Michel Giannuzzi, presidente della European Container Glass Federation (Feve) - segna la prima pietra miliare nel nostro viaggio di collaborazione con clienti e marchi per fornire soluzioni di imballaggio che rispondano a una crescente attenzione alla sostenibilità da parte dei consumatori. Il nostro obiettivo finale è che i consumatori di tutta Europa possano trovare questo nuovo marchio su tutti i prodotti in vetro presenti sugli scaffali, che si tratti di cibi conservati, bevande o olio d'oliva, perché scegliere il vetro significa creare un futuro più sostenibile".

TUTTE LE QUALITÃ? DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO - Fatto di minerali abbondanti in natura, sabbia, carbonato di sodio, vetro riciclato e pietra calcarea, il vetro è un materiale riciclabile al 100% e all'infinito, con un ciclo di produzione che si realizza in un unico passaggio all’interno della stessa azienda. La maggior parte delle bottiglie e dei vasetti di vetro raccolti dalla raccolta differenziata viene utilizzata ripetutamente per produrre nuovi imballaggi in vetro per alimenti in un sistema a circuito chiuso.

Ogni volta che una bottiglia o un vasetto viene riciclato in nuovi contenitori, si risparmiano anche energia e materie prime e viene emessa meno CO2. Nell'Ue, riciclando il vetro, ogni anno si risparmiano oltre 12 milioni di tonnellate di materie prime e si evitano oltre 7 milioni di tonnellate di CO2, pari a 4 milioni di auto tolte dalla strada.