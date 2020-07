La perla delle isole pontine per tre giorni sarà al centro della discussione politico-economica sugli scottanti temi di attualità. Si prospetta un intenso e stimolante week-end a Ponza, dove da oggi a domenica l'agenzia di Barbara Castorina e Valentina Fontana (VisVerbi) ha organizzato la XII edizione della storica rassegna culturale ‘Ponza d'Autore' ideata da Gianluigi Nuzzi, giornalista Mediaset e scrittore di successo internazionale. Un pool di giornalisti del calibro di Roberto Bernabò, Barbara Carfagna, Eleonora Cozzella, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona e Francesco Piccinini sarà impegnato in interviste, dialoghi e dibattiti pubblici con autorevoli protagonisti di questi difficili e controversi momenti dal futuro incerto, tra i quali spiccano il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e i presidenti di Regione Stefano Bonaccini, Michele Emiliano, Donato Toma e Luca Zaia.

Si parte oggi con due eventi principali: ‘Un'estate italiana', un dialogo a tre con Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), Roberto Bernabò, direttore del sito del Sole 24 Ore e Gianluigi Nuzzi.

Nel corso del talk interverranno Flavio Briatore, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e della Regione Molise Donato Toma. Il secondo evento, ‘I migliori anni della nostra vita', sulla complessa ripartenza delle attività scolastiche nel rispetto delle norme anti-contagio, vedrà il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina intervistata da Peter Gomez, direttore del sito de ‘Il Fatto Quotidiano'. Interverranno Andrea Scanzi e Daniele Grassucci, direttore del portale ‘Skuola.net', che trasmetterà in live streaming l'intero dibattito. Domani, dopo ‘Edicola D'Autore', la rassegna stampa mattutina a cura degli ospiti, alle 13.30 con ‘Sapori D'Autore' l'esperta giornalista di ‘Repubblica' Eleonora Cozzella andrà alla scoperta dei luoghi e dei personaggi simbolo della tradizione culinaria di Ponza.

Alle ore 19 il dibattito ‘I soliti (dis)accordi' con Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Alessandro Giuli e Francesco Piccinini direttore di Fanpage.it, sulla gestione passata, presente e futura dell'emergenza sanitaria ed economica insieme ai due presidenti di Regione Stefano Bonaccini e Luca Zaia, al virologo Matteo Bassetti e alla psicologa Mariarita Parsi. Domenica il gran finale, dopo ‘Edicola D'Autore' e l'itinerario culinario di Eleonora Cozzella, alle 19 con l'interessante confronto sulla questione: Futura. Ecosistema 5G, accendiamo il motore della rinascita? L'aumento del ‘fabbisogno di banda' richiede l'adeguamento dell'infrastruttura informatica nazionale. Ne parleranno Alessio Jacona, il sottosegretario Mirella Liuzzi, Barbara Carfagna, Mariarosaria Taddeo, Giuseppe Falcomatà. Gli eventi in diretta streaming sulle pagine social della rassegna e, in parte, sul sito ilfattoquotidiano.it.