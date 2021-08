Saint Vincent, San Remo, Montecatini Terme, Alassio, Campione D'Italia, Taormina sono alcune delle località italiane che hanno ospitato la Finale del Concorso Nazionale FOTOMODELLA DELL'ANNO e per l'Edizione 2021, la Finale del prestigioso concorso torna nella Provincia di Latina, all'interno dell'evento "cult" dell'estate pontina LA FORZA DELLE DONNE – IO NON HO PAURA! , manifestazione/spettacolo per la raccolta fondi destinati alla A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno giunto, quest'anno, alla 3° Edizione e in programma il prossimo 25 Settembre, nell'incantevole scenario della Tenuta Vento di Mare al Salto di Fondi (LT)



In 37 edizioni di successo, dal palco di Fotomodella dell'Anno hanno iniziato la loro carriera alcuni dei nomi più prestigiosi dello spettacolo, come Michelle Hunziker, Caterina Balivo, Adriana Volpe, Costanza Caracciolo, Samantha De Grenet, Francesca Rettondini, Hoara Borselli solo per citare le più famose e nel 2002 la Finale Nazionale è stata ospite della città di Sperlonga, inserita nell'evento Premio Ulisse nel Mondo, il Gran Galà della Moda e dello Spettacolo e nel 2003, Latina si aggiudicava la serata Finale che si è tenuta al Teatro Gabriele D'Annunzio.



Proprio dal litorale fondano e più precisamente dal Villaggio Le Dune, GIOVEDI 5 AGOSTO in occasione di Miss Le Dune 2021, saranno selezionate le prime 3 FINALISTE NAZIONALI tra le 15 concorrenti in gara, che si contenderanno il lascia passare per la finalissima di Fotomodella dell'Anno 2021.



"Siamo onorati di partecipare con la Finale di Fotomodella dell'Anno alla 3a Edizione dell'evento benefico LA FORZA DELLE DONNE – IO NON HO PAURA organizzato dalla Red Carpet di Anna Rita Esteso e dai proprietari della Tenuta Vento di Mare, Luigi Dubbioso e Raffaele Nardo..." dice Concy Levantino della Direzione Nazionale del concorso "... per lanciare attraverso le nostre finaliste, il messaggio di quanto sia importante la PREVENZIONE per il tumore al seno anche tra le giovani, una patologia che ogni anno colpisce milioni di donne in tutto il mondo, ma che proprio con la prevenzione oggi è possibile curare"



Quindi non ci resta che aspettare i nomi delle prime 3 FINALISTE NAZIONALI che usciranno dalla serata di Miss Le Dune 2021 il prossimo 5 Agosto...