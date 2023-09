Torna stasera, per il decimo anno, il "Memorial Luca Violo", un festival degli artisti di strada organizzato da familiari e amici del giovane di Pontinia prematuramente scomparso. Un evento nato e cresciuto seguendo le passioni di Luca: l'associazionismo, gli eventi e le cultura. Ieri sera, presso l'anfiteatro della scuola media "Verga" si è tenuto un momento di ricordo e raccoglimento animato dalla lettura di un brano realizzato dallo scrittore locale Claudio Volpe, che ha reinterpretato alcuni scritti e appunti di Luca. Stasera piazza Indipendenza ospiterà, dalle 21, otto artisti selezionati di fama internazionale che daranno luogo a spettacoli di acrobazia aerea, giocoleria e illusionismo. Gli organizzatori invitano tutta la comunità a partecipare e ringraziano sponsor e amministrazione per il supporto.

