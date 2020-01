Il vernissage è previsto per oggi, alle ore 18.30. Due artisti sono i protagonisti della serata al Poeta Lunch Bar di Latina, in Piazza del Popolo, che apre i suoi spazi all'arte contemporanea di Alessandra Chicarella, ospitando la mostra "Dal dipinto alla storia". Saranno esposti i dipinti del nuovo libro illustrato di Fabrizio Gargano "Il colore del metallo", edito per Alt e presentato proprio in questa occasione. Diplomata Maestra d'Arte applicata, Chicarella ha fatto dell'Arte dei metalli la sua professione. Specializzandosi orafo, ha aperto un laboratorio artigianale tutto suo. La passione per il disegno le appartiene da sempre, da quando era piccola. E le appartengono la curiosità e la voglia di sperimentare nuovi strumenti e materiali. In questo modo - afferma - "le forme razionali si rompono, sintetizzando sensazioni ed emozioni...". Gargano è un talento pontino, un uomo coraggioso che dopo 30 anni da impiegato presso una multinazionale farmaceutica ha deciso di lasciare tutto per il disegno, la scrittura, il fumetto. Si è specializzato, si è fatto conoscere e nel 2019 ha pubblicato il toccante "30 Giorni - storia di una schizofrenia", suo primo graphic novel, presentato al Comicon e a Lucca Comics. "Il Colore del metallo" è la sua prima esperienza come autore dei testi. L'evento di oggi è a cura del Museo di Arte Diffusa.