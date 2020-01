Secondo appuntamento, Domenica 19 gennaio alle ore 17.00 al teatro Luigi Pistilli di Cori, per la ventitreesima Stagione Teatrale "Buonumore a Teatro", organizzata da Tonino Cicinelli, con il patrocinio e contributo del Comune – assessorato alla cultura, ed in collaborazione con "Gli Amici del Teatro" di Cori. In scena la divertentissima commedia "Amori in cucina" interpretata dalla Compagnia "Le Muse Erranti" di Pomezia. La pièce racconta con ritmo incalzante e sagace ironia il mondo di quattro donne molto diverse tra loro: Silvia, ironica e disincantata; Giulia, spiritosa ed esuberante; Irene, raffinata e inibita e Susanna, la più giovane, la più ingenua e la più mediterranea. Le quattro alle prese con il corso di cucina, si ritrovano a casa di Silvia dove inizia la narrazione di uno spaccato femminile moderno. Tra equivoci, battute e uno spassoso idioma mediterraneo, le quattro donne iniziano a tessere le fila di una fresca amicizia, fino…. ad una "esperienza che cambierà loro la vita". Sul palco Lorenzo Di Somma, Gloria Manzini, Marina Migliorini, Federica Palmeri, Letizia Reitelli con la partecipazione straordinaria di Marco Migliorini. Regia Marina Migliorini. Come per gli anni passati, l'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori offre l'intera stagione teatrale agli iscritti dei Centri Sociali di Cori e Giulianello.

Costo del Biglietto 10.00 euro.

Info e prenotazioni 347 598 7660 – 349 175 2618