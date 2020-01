Prenderà il via sabato 18 gennaio alle 16.30, nel punto vendita di BarnaLodos Latina (via Milazzo 41) la nuova tappa dell'innovativo progetto ideato dalla scuola di inglese per bambini Kids & Us. Si tratta di un pomeriggio di gioco, completamente gratuito, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni ma con una particolarità: tutte le attività verranno svolte in inglese. I bambini partecipanti, con il sostegno di operatori qualificati, vestiranno e interagiranno con dei pupazzi, imparando tanti vocaboli in una lingua che molti studi dimostrano essere più facilmente apprendibile proprio nei primi anni di crescita. Protagonista sarà il peluche "Sam" che guiderà la lezione sapientemente mosso dalle mani delle operatrici di Kids & Us.

Ormai collaudato il metodo della scuola di inglese per bambini che ha effettuato decine di incontri simili su tutto il territorio provinciale e che mira, attraverso il gioco, all'apprendimento della lingua senza alcun tipo di differenziazioni di livelli didattici. "Non facciamo distinzioni in base ai livelli di inglese per lo stesso motivo per il quale non parliamo con nostro figlio di un anno nella nostra lingua madre basandoci su un livello – spiegano le operatrici di Kids & us - Cosa succederebbe se parlassimo con i nostri figli a un anno non usando alcun verbo o utilizzando solo il tempo presente? Probabilmente a tre anni non sarebbero così competenti nella loro lingua come lo sono a quell'età. Se questo vale per la lingua madre non può che valere anche per una seconda lingua, come l'inglese".

Non casuale la scelta della location che mira a far nascere una vera e propria collaborazione tra queste due realtà cittadine: se da una parte c'è infatti una scuola di inglese dall'altra c'è un negozio dedicato alla prima infanzia (bambini dai 0 ai 6 anni) del tutto innovativo e che guarda prima di tutto al benessere del bambino e al rispetto dell'ambiente, con un'attenzione particolare alle materie prime utilizzate per realizzare i propri prodotti.

A rendere ancor più arricchente questo nuovo appuntamento saranno anche i pupazzi utilizzati per l'incontro, messi a disposizione dal punto vendita BarnaLodos. Si tratta infatti di giochi concepiti per stimolare la fantasia dei bambini. "E' il frutto dell'applicazione del metodo pedagogico montessoriano – spiega Giorgia Giusti, la titolare del negozio specializzato in prodotti per bambini da 0 a 6 anni - si tratta infatti di giochi e peluche lontani dagli standard commerciali che rendono il bambino libero di scegliere come giocare sviluppando al massimo la sua creatività. Siamo davvero felici di poter ospitare nel nostro punto vendita un evento formativo come quello che si terrà sabato: Barnalodos non vuole infatti essere un semplice negozio ma un luogo di incontro e di confronto al cui centro ci siano il bambino e il suo sviluppo, che è bene restino separati da mere logiche di marketing"

Per una migliore organizzazione dell'incontro è richiesta la prenotazione telefonando o inviando un sms al numero: 391 3581898