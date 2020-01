Si riaprono le iscrizione per la più irriverente risposta pontina al Festival di Sanremo. Sta per tornare al Sottoscala 9 di via Isonzo "Uauemo, il festival dell'italica canzone", la kermesse musicale aperta a tutti coloro che vogliono esibirsi su un palcoscenico. L' appuntamento, che con questa edizione spegnerà la sua quinta candelina, negli anni ha ospitato oltre 50 progetti musicali inediti, ottenendo grande successo di pubblico. Per l'edizione 2020 - si legge nelle note di presentazione - sono previsti nuovi premi, nuovi nomi in giuria, ospiti inaspettati e lo stesso divertimento che ha contraddistinto il Festival in questi 5 anni. Per partecipare «basta creare una band con i propri amici, con i tuoi nemici o con te stesso, inventare un nome originale e inviare la candidatura a: uauemofestival@gmail.com. Sono graditi amatori, dilettanti, professionisti che suonano strumenti che non sanno suonare e persone che non hanno mai provato a suonare o cantare». Le iscrizioni termineranno il 2 febbraio. «Se invece vuoi diventare co-conduttrice dell'evento insieme a Michele Catalano, crea una storia su Instagram con una breve presentazione e tagga la pagina "uauemo2020"».Il Festival si svolgerà sabato 8 febbraio alle ore 21.30 presso il Sottoscala 9 Circolo Arci di via Isonzo a Latina.