Il Conservatorio Respighi di Latina rende omaggio con concerti e seminari a Ferdinando Carulli, nel 250° anniversario della nascita (Napoli 1770 – Parigi 1841). Un tributo appassionato - sottolinea l'Istituto - nei confronti di un compositore cui la maggioranza dei chitarristi deve la propria formazione tecnica e musicale. Otto gli eventi in programma negli spazi dell'Auditorium di via Ezio. Si inizia giovedì 13 Febbraio (ore 20.30) con "Petit Concerto" in Mi Min.Op.140 per chitarra ed orchestra, solista Fabio Perciballi; a seguire "Concerto in La Magg." per chitarra ed orchestra, solista Federico Cirulli, e "Concerto in Sol Magg." per chitarra flauto ed orchestra, solisti Claudiu Plescan (chitarra) e Sara Natalizi (flauto).

Sabato 7 Marzo, alle ore 18, "Serata musicale nella Parigi di primo Ottocento". Carulli e i suoi contemporanei: Stefano Magliaro chitarre storiche, Salvatore Biancardi fortepiano.

Venerdì 27 Marzo, ore 16,00 conferenza di Mario Torta su "La vita e le opere di Carulli", e alle ore 18 concerto "Les amours d'Adonis et Venus". La chitarra tra affetti e narrazione nella Parigi di Carulli: Stefano Magliaro chitarre storiche.

Sabato 18 Aprile, alle ore 16 seminario di Romolo Calandruccio: interpretazione filologica dei brani di Carulli alla luce dei trattati e metodi del primo Ottocento. A seguire concerto dell'Early guitar duo: Romolo Calandruccio, Antonio Aprile chitarre.

Giovedì 14 Maggio (ore 20.30) "I chitarristi contemporanei di Carulli" con Stefano Mileto e Nello Alessi alle chitarre.

Si chiude sabato 23 maggio alle ore 18,00 sulle note del repertorio da camera di Carulli. Protagonisti ricercatori e musicologi esperti e gli allievi delle classi di chitarra e di musica d'insieme per archi del Respighi.