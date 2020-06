Erano finiti tra i rovi e probabilmente sarebbero morti in poche ore se non fosse stato per l'intervento dei Vigili del Fuoco. A raccontare la storia di due cuccioli abbandonati sono i volontari dell'Enpa di Sermoneta che alcuni giorni fa hanno ricevuto una segnalazione da via Migliara 49 nel territorio di Sabaudia. I cagnolini di circa due mesi erano stati gettati tra la fitta vegetazione in un canale, impossibile raggiungerli quindi la chiamata ai Vigili del Fuoco.

Per circa un'ora la squadra ha lavorato per recuperare gli animali, tra i rovi. «Vogliamo ringraziare i Vigili del Fuoco – fanno sapere le volontarie dell'Enpa che erano sul posto – non hanno esitato nemmeno per un secondo calandosi tra i rovi. E' stato un gesto grandissimo e non soltanto dovere». A fare il tifo per la squadra anche due bambine, Aurora e Rebecca che si sono aggiunte ai ringraziamenti dell'Enpa. Qualcuno aveva deciso che quei cagnolini dovevano morire e invece ora troveranno una famiglia. Denutriti e pieni di parassiti sono stati curati.