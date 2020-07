Prenotazione in spiaggia, si comincia. A darne notizia è il Comune di Sabaudia. Inizia ufficialmente lunedì 20 luglio la sperimentazione del portale per la gestione della prenotazione della spiaggia libera nel Comune di Sabaudia, finalizzata al tracciamento sanitario. Chi vorrà accedere all'arenile pubblico dovrà pertanto collegarsi al sito web www.reservare.it e prenotare l'accesso al tratto di spiaggia prescelto.

Il portale, realizzato con tecnologia mobile e quindi adattabile ai diversi dispositivi (smartphone, tablet, computer ecc.), è stato pensato anche per i meno avvezzi alla tecnologia ed è di semplice utilizzo: con pochi click si può verificare la disponibilità di posti nella spiaggia libera selezionata e prenotare la propria giornata al mare nel rispetto del prescritto distanziamento sociale. A breve le funzionalità saranno disponibili anche tramite applicazione, scaricabile gratuitamente dagli store in base ai diversi sistemi operativi mobile (iOS e Android).

È bene specificare che la prenotazione tramite il portale www.reservare.it, anche se caldamente consigliata, in questa fase di sperimentazione è facoltativa e ha unicamente funzione di tracciamento sanitario, nel caso si dovesse riscontrare un contagio da Covid-19 e dunque la necessità di attivare i necessari protocolli da parte dell'Asl e delle autorità competenti. Lo steward comunale, oltre a quanto predetto, si occuperà del monitoraggio circa la fruibilità della spiaggia e l'utilizzo di atteggiamenti responsabili e rispettosi delle prescrizioni governative e regionali, tuttora in atto, da parte di cittadini e turisti. In caso di criticità e comportamenti scorretti, considerati i flussi che normalmente interessano la spiaggia di Sabaudia, il sindaco potrà optare per l'obbligatorietà della prenotazione.