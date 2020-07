Besson lascia per dedicarsi a nuovi incarichi, rinnovando la propria disponibilità nei confronti della Società che ha visto nascere. "Il carico degli impegni assunti – afferma - mi impedisce di continuare ad assicurare una partecipazione adeguata alla vita della Società ed alle sue iniziative. Per questo motivo, pur confermando la totale disponibilità a fornire ogni possibile supporto, ho ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni."

Si è svolta ieri la seduta del Consiglio di Amministrazione di Acqualatina nella quale ha presenziato per la prima volta l'Avvocato Ezio Zani, che subentra all'ingegnere Raimondo Luigi Besson nel ruolo di Vicepresidente della Società.

