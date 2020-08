Nelle scorse ore, invece, era stato Francesco Totti, che ha una casa a Sabaudia, ad attirare l'attenzione dei tifosi romanisti e non per una sua visita a Terracina.

In particolare, nel pomeriggio è stato lo stesso De Sica a pubblicare sul proprio profilo ufficiale Facebook una foto di Palmarola, che chiaramente sta riscuotendo il consenso dei suoi fan.

L'ultima, in ordine di tempo, è quella dell'attore e regista romano Christian De Sica, che per un po' di relax ha scelto Ponza e l'arcipelago pontino.

Il litorale pontino continua a essere meta privilegiata per le visite dei vip.

