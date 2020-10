"Oltre ai nuovi e restrittivi indirizzi, c'è il serio rischio di chiusura delle palestre?" A chiederlo è il portavoce comunale di Fratelli d'Italia, Gianluca Di Cocco, che sottolinea: "L'Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness, oltre a riportare che le palestre sono i luoghi più sicuri al momento, spiega anche che fare attività fisica regolarmente rende il sistema immunitario più forte e meno soggetto a virus e altre patologie".

"E' chiaro che i comportamenti individuali restano alla base dell'azzeramento del rischio di contagio; chi frequenta palestre e centri fitness deve sempre mantenere un comportamento idoneo. La sanificazione degli attrezzi e delle postazioni, l'utilizzo di gel e sapone quando si accede al centro e il distanziamento: semplici regole, seguendo le quali è possibile, come ha dimostrato la ricerca, ridurre quasi a zero il rischio Covid in palestra. Bisogna porre seria attenzione nelle scelte che si andranno a fare. Massima attenzione a quelle attività che vanno a chiudere o che sono già chiuse, come le discoteche e le sale da ballo. Sono estremamente preoccupato delle conseguenze sul piano economico delle nuove misure. Scelte scellerate non sono ammissibili".