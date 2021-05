La fedelissima dell'ex sindaco Mauro Carturan denuncia il Comune di Cisterna per l'erba alta.

L'ex art. 90 di via Zanella, dopo aver scritto due volte al commissario straordinario senza avere risposta, ha deciso di andare in commissariato per mettere nero su bianco i rischi che ci sono sulle strade del territorio, denunciando il Comune per la mancata manutenzione del verde. L'erba alta sta diventando un grosso problema non solo nei parchi pubblici della città, ma anche ai bordi delle strade, creando un pericolo non da poco per i tanti automobilisti. Per questo nella giornata di ieri la Jaku, responsabile del Lazio dell'Associazione familiari e vittime della strada, ha deciso di presentare un esposto-denuncia alla Polizia di Stato.

«Dopo aver rilevato situazioni di pericolo per i cittadini derivanti dalla presenza di erba alta ai bordi delle strade - ci racconta la Jaku - ho fatto più volte richiesta sia formalmente che verbalmente al commissario straordinario, dottoressa Enza Caporale, di provvedere al taglio dell'erba. Dal Comune però non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, risposta o azione a riguardo. Pertanto la situazione di pericolo permane». Nelle scorse settimane, proprio su queste colonne, abbiamo riportato lo stato di pericolo in alcune rotatorie della città, su tutte quelle in serie su corso della Repubblica all'ingresso della frazione di Cerciabella (nella foto grande).

La rappresentante della onlus che tutela i diritti dei familiari delle vittime della strada, ha scritto e protocollato due missive dirette al commissario straordinario, una datata il 22 aprile ed un'altra il 4 maggio. Ma dopo non aver avuto alcuna risposta ha deciso di esporre tutto alla Polizia di Stato.

«L'erba alta limita o addirittura azzera la visibilità sulle intersezioni delle strade - continua la Jaku - inoltre limita la fruizione da parte dei cittadini che si recano nei parchi, peggio ancora per le aree verdi degli istituti scolastici, con l'inevitabile proliferarsi di ratti, serpenti e insetti. Tutto ciò limita gli alunni ad usufruire degli spazi verdi delle scuole».

Quello dello sfalcio dell'erba è una problematica che stanno lamentando molti residenti in diverse zone della città. E i social sono diventati la piazza virtuale dove segnalare il problema. Il tutto nonostante un programma di manutenzione già annunciato da diverse settimane ma che procede a rilento.