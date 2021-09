Come annunciato la scorsa settimana il movimento contro la discarica di Albano si è riunito per manifestare sotto al tribunale di Velletri.

Questa mattina alcuni volontari hanno gridato il proprio no alla riapertura del sito di stoccaggio a Roncigliano e chiesto all'autorità giudiziaria di intervenire visto che per il momento né l'Arpa, né la Asl e nemmeno il sindaco sembrano intenzionati o in grado di prendere provvedimenti