Prima segnalazione di sciacallo dorato (Canis aureus) nel Lazio e precisamente all'interno del Parco Nazionale del Circeo. L'attività di fototrappole nella foresta demaniale ha permesso nell'ambito di un'attività di monitoraggio della lepre italica di "immortalare" ben altro come evidenziato in un atto dell'Ente Parco. "Nella recente revisione degli innumerevoli filmati e foto scattate durante l'attività sopra specificata – si legge appunto nella nota in riferimento alle attività sulla lepre italica - ci è stata segnalata la presenza di un esemplare di sciacallo dorato all'interno delle Foresta Demaniale del Parco Nazionale del Circeo. Gli scatti si riferiscono al periodo compreso tra il 6 ed il 21 maggio 2020".

Luca Lapini, esperto della specie a livello nazionale, conferma la prima segnalazione della specie nel Lazio.

La specie, in rapida espansione negli ultimi decenni dall'Europa orientale, è presente stabilmente in Italia in Friuli, Veneto e Trentino. Negli ultimi anni la specie si sta espandendo verso Ovest (segnalazioni arrivano dal Piemonte) e soprattutto verso Sud, dove lo sciacallo ha superato il Po ed è presente in Emilia Romagna (con prima riproduzione accertata) e Toscana.