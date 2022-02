Un nuovo tipo di fungo è stato trovato a Minturno (zona Monte Ducale) dal micologo locale Antonio Albanese. Una scoperta avvenuta circa un anno fa, ma dopo tutti gli studi e le procedure previste è stata pubblicata sulla Rivista Micologica Romana (num.spec.-fuori ser.:34-2021) ed inserita su Index fungorum, un database dove sono riportate tutte le specie di macro funghi che si conoscono a livello mondiale. Si tratta di un piccolo fungo saprofita, cioè di specie che si nutre di resti vegetali, di circa due cm di diametro, che cresce in ambiente mediterraneo su muschio; caratteristico e particolare è l'odore che ricorda i fiori della pianta di geranio.

«Il fungo - ha spiegato Antonio Albanese - è stato fatto analizzare presso il laboratorio "Alvalab", in Spagna, per l'estrazione del dna; l'essiccata (un campione) è stata depositata presso il Dipartimento di Scienza della Vita e biologia dei sistemi di Torino». Dopo approfonditi studi di carattere sia microscopico che molecolare l'equipe di micologi composta da Antonio Albanese, Eliseo Battistin, Claudio Berna, Marcello Boragine, Enrico Ercole e Alfredo Vizzini è giunta alla conclusione che si tratta di un nuovo Taxon, al quale è stato dato il nome di Arrhenia monsducalis, in onore della località del ritrovamento (appunto Monte Ducale). La specie è stata ritrovata in numerosi esemplari anche nei mesi successivi.