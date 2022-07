Chiaramente, la risposta di ogni cittadino è di fondamentale importanza per garantire il successo del Programma ELoGE Italia.

Ricordiamo che i dati forniti anonimamente saranno analizzati in forma aggregata nell'ambito del citato Programma ELoGE Italia.

Cosa chiede, dunque, il Comune di Ardea ai propri cittadini? Esclusivamente di compilare, in forma anonima, un questionario raggiungibile cliccando qui.

Il Marchio sarà assegnato, dunque, ai Comuni che rispecchieranno in maggiore misura i 12 Principi nel loro operato. La cerimonia finale di premiazione si terrà indicativamente a novembre 2022.

In particolare, si tratta di un programma promosso dal Consiglio d'Europa che premia le amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di Buona Governance democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12 Principi europei nella vita pubblica e nell'operato a livello locale.

