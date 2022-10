Una Cittadella dello Sport, la cui realizzazione sarà affiancata da interventi ai due campi di calcio (Caracciolo Carafa- Rolando Conte di Minturno e Pirae di Scauri) ubicati sul territorio del Comune di Minturno. L'argomento è tornato prepotentemente alla ribalta con le dichiarazioni del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, il quale ha annunciato l'approvazione dello studio di fattibilità da parte della giunta comunale. "I punti salienti- ha spiegato il primo cittadino- saranno la riqualificazione energetica del palazzetto del basket G. Borrelli, la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica, di un pattinodromo, di un campo per il tiro con l'arco, di un campo polivalente all'aperto e di due parcheggi a servizio degli impianti sportivi.

Complementari a questo progetto sono previste altre due azioni di Governo: il finanziamento dell'adeguamento dello stadio Caracciolo Carafa- Rolando Conte; l'acquisizione dal demanio dello Stato del campo Pirae e la sua trasformazione in area a servizi pubblici. C'è ancora tanto da lavorare nei prossimi anni- ha continuato Stefanelli- ed ora cerchiamo di portare a compimento l'iter previsto". L'Amministrazione comunale partecipa all'avviso pubblico nazionale relativo alla procedura a sportello per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie 2022", che vanta una dotazione finanziaria di 50.000.000,00 euro, riservata ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50mila abitanti e ai capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20mila abitanti. La zona della "Cittadella" dovrebbe essere quella dell'area Faraone, che si andrà ad integrare con gli impianti già esistenti. Gli uffici preposti del Comune hanno redatto un progetto che sia in grado di assorbire i livelli di studio di fattibilità e progetto definitivo dal titolo "realizzazione dell'impianto sportivo comunale multidisciplinare, efficientamento energetico del PalaBorrelli, localizzato nelle aree svantaggiate del paese, finalizzato all'attività agonistica ed alla diffusione delle attrezzature sportive, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti". Per il primo lotto funzionale l'importo è di poco meno di 1.700.000,00 euro, di cui circa 1361.000,00 a base d'asta