WHRO LTD ("WaitHero"), startup nata nel 2021 che ha lanciato una suite software per il settore della ristorazione, è lieta di annunciare l'acquisizione di Quick my food s.r.l. ("Mangiatutto"), società pioniera in Italia dal 2006 a Latina nel servizio di food delivery sostenibile per la ristorazione.

WaitHero ha lanciato sul mercato una innovativa soluzione software e una web-app che consente tramite un QR code di saldare il conto nei ristoranti, dividendolo anche tra più commensali in modo rapido. Ad oggi, WaitHero è presente in c. 1,500 ristoranti ed ha gestito fino ad oggi un volume di 90.000 ordini. Mangiatutto ha sviluppato un servizio di delivery innovativo e sostenibile che si distingue per un elevato controllo della qualità sia sulla consegna del cibo sia sulla formazione dei dipendenti, il tutto in chiave sostenibile. Ad oggi, Mangiatutto è presente in 60 ristoranti con un numero di utenti pari a 30.000.

Secondo il report 2023 sulla ristorazione redatto da Confcommercio in Italia ci sono 195,000 ristoranti con un fatturato nel 2022 di €85 miliardi. Il report evidenzia anche come stia aumentando la consapevolezza da parte dei ristoratori di adottare soluzioni tecnologiche in grado di semplificare l'attività legate alla gestione dei ristoranti.

L'integrazione delle due realtà permetterà da un lato a WaitHero di rafforzare la propria presenza nel settore della ristorazione in Italia ampliando il numero di ristoranti e clienti serviti, dall'altro a Mangiatutto di beneficiare della completa digitalizzazione dei processi. WaitHero è entusiasta di accogliere Graziano Rossi, fondatore di Mangiatutto, che ha creduto nel progetto tanto da investire interamente i proventi derivanti dall'acquisizione in WaitHero. Graziano Rossi ha una lunga storia imprenditoriale alle spalle, è stato uno dei primi a credere nell'innovazione del food delivery e intende oggi ancora contribuire all'evoluzione tech della ristorazione.

WaitHero ha completato una raccolta di un seed round di 1 milione di Euro (800 mila sterline), con una valutazione post money di 5 milioni di Euro (4 milioni di sterline), guidato principalmente dai soci fondatori, dai soci della prima ora, tra cui anche SFC Capital e la British Business Bank ed infine da altri nuovi soci, tra i quali spiccano numerosi manager del mondo della finanza.

Le nuove risorse serviranno a finanziare principalmente lo sviluppo tecnologico e l'espansione del team. Nel 2022 WaitHero ha registrato una crescita di c. 3x del GMV (Gross Merchandise Value).

Mirco Bulega, Presidente di WaitHero: "L'acquisizione di Mangiatutto rappresenta per WaitHero la sua naturale espansione nel mercato foodtech. La nostra missione è quella di rivoluzionare il mondo della ristorazione con uno strumento semplice ma completo. Sono, inoltre, molto lieto di espandere le attività di WaitHero nella mia città natale, Latina."

Gianandrea Siccardi, AD di WaitHero: "Sono molto felice di intraprendere questa avventura ed iniziare ad espandere la nostra realtà. Con l'impegno di Graziano e dei suoi collaboratori sono certo che WaitHero potrà svilupparsi ancor più velocemente rispetto a quanto fatto fin ora." Graziano Rossi, Fondatore di Mangiatutto e Responsabile del delivery di WaitHero: "Sono entusiasta di questa unione perché ciò che mi ha mosso sin dal primo giorno in cui ho fondato Mangiatutto è stata la passione e la sostenibilità, valori che, grazie a questa operazione, saranno rafforzati dalla tecnologia di WaitHero." Legali Riuniti Lex è stato legal advisor, con un team composto dal Partner Gianluca Leotta, dalla Senior Associate Carla Talarico e dai Trainee Olga Cosentino e Giuseppe D'Alessandro.