Scoprire che il proprio caro defunto è stato estumulato, senza ricevere alcuna comunicazione. Succede al cimitero di via Anxur di Terracina, dove alcuni fratelli hanno scoperto della rimozione della salma della madre soltanto a lavori già fatti. Certo, c'è un'ordinanza del Comune di Terracina, pubblicata sull'Albo Pretorio e firmata dall'ex Commissario, che dispone le estumulazioni delle salme sepolte da oltre 30 anni che «risultino in stato di mineralizzazione» per fare posto alle tumulazioni ordinarie, peccato che sarebbe stato sicuramente più efficace trovare la comunicazione affissa al cimitero (cosa non accaduta) che aspettarsi che gli utenti controllino quotidianamente la piattaforma del Comune.



La storia, come già accennato, riguarda i figli della donna sepolta al cimitero di Terracina. Nessuno di loro però vive in città: c'è chi risiede a Sezze, chi a Monte San Biagio e così via. Di fatto, si recano a Terracina proprio per raggiungere il cimitero e quando non possono, chiedono alla fioraia la possibilità di cambiare i fiori alla tomba della madre. Ed è proprio così che hanno fatto la scoperta..