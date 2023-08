Capita anche di scoprire, o meglio, riscoprire, qualcosa di storico durante le operazioni di pulizia che l'amministrazione comunale di Cori ha disposto presso una delle storiche bacheche delle affissioni pubbliche. E' un post del sindaco Mauro De Lillis ad informare cosa è stato portato alla luce: «Via della Repubblica, bacheca delle pubbliche affissioni. Durante un'operazione di pulizia guarda un po' che è uscito fuori» e pubblica la foto di uno storico manifesto con le liste elettorali per le elezioni comunali del 15 giugno 1975. Tre liste: Pci, Psi e Dc. Un tuffo nel passato.

