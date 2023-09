Cambia temporaneamente il calendario della raccolta differenziata nel Comune di Aprilia. Nella giornata di domani nel centro cittadino (zona 5 e zona 6) non verrà raccolto il secco residuo (o indifferenziato), gli utenti quindi dovranno esporre con le consuete modalità solo il mastello blu contenente carta e cartone. La raccolta del secco residuo nella zona 5 e nella zona 6 verrà effettuata nella giornata di venerdì 29 settembre. La comunicazione è arrivata oggi pomeriggio dalla Progetto Ambiente e dal Comune di Aprilia.

