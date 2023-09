L'amministrazione comunale non ha abbandonato l'idea di acquistare il teatro Europa, anzi l'intenzione della nuova giunta è quella di riavviare al più presto l'iter per definire l'operazione di compravendita.

E' questo ciò che emerso a margine della conferenza stampa della stagione di prosa, un momento nel quale si è parlato anche del futuro della struttura di corso Giovanni XXIII: uno dei teatri più grandi del Lazio con 980 posti e fulcro della vita culturale della città. Negli anni scorsi la precedente amministrazione aveva avviato un percorso per definire l'acquisto dell'immobile, attualmente in vendita, legandolo alla cessione dell'ostello di Capanna Murata (di proprietà del Comune di Aprilia) dal quale reperire le somme necessarie per l'operazione. Quella vendita non è però ancora andata in porto (le prime aste sono andate deserte) e nel frattempo è cambiata la giunta, con il centrodestra che ha sostituito la coalizione civica al governo della città. Un quadro che avrebbe potuto far pensare a un cambiamento di rotta sul tema. Invece anche l'attuale amministrazione Principi conferma l'intenzione di voler acquistare l'Europa, anche se il vero scoglio è sempre rappresentato dall'aspetto economico. «In passato era iniziato un percorso che ha trovato un consenso dei i candidati sindaci durante l'ultima campagna elettorale, tutti si erano espressi - spiega l'assessore alla Cultura, Elvis Martino - per non disperdere il patrimonio rappresentato dal teatro, anche perché oggi la normativa regionale su strutture di questo tipo permetterebbe anche altro. Sul tema ci vuole però serietà: il percorso è iniziato, noi vogliamo portarlo avanti ma non sarà un progetto che si esaurirà da qui al 31 dicembre. C'è bisogno di un ragionamento più ampio sul tema, che riguarda la progettualità del bilancio del 2024, dobbiamo capire che margini di movimento avremo».

Da parte di Bruno Iorillo, direttore artistico e attuale gestore del teatro di Aprilia, arriva però un invito a velocizzare i tempi. Perché l'attuale proprietà (la Capodimonte srl) ha dato una strada prioritaria per l'acquisto al Comune ma non aspetterà in eterno. «Questo luogo - afferma Iorillo - se acquistato dal Comune e ristrutturato con fondi dello Stato potrebbe diventare uno dei teatri più belli d'Italia, ma soprattutto diventerebbe un patrimonio della città. L'attuale proprietà quando ha deciso di cedere l'immobile ha subito cercato il Comune ma i problemi sono i tempi, se non si definisce l'accordo potrebbero decidere di vendere ad altri».