L'esigenza di reperire urgentemente spazi per nuove tumulazioni presso il cimitero dell'isola, ha spinto la giunta comunale di Ventotene a deliberare l'aggiornamento delle tariffe sia per le operazioni cimiteriali essenziali, sia per la concessione di loculi e/o ossari per nuove tumulazioni. A questo proposito sono state stabilite le seguenti tariffe: esumazione con riduzione in resti ossei: euro 680,00 (compreso costi cassettino zincato); inumazione per incompleta mineralizzazione: euro 200,00; concessione loculo: euro 3.400,00; concessione ossario: euro 600,00. Si è giunti all'approvazione della delibera sulla scorta di quanto approvato in consiglio comunale per il programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e del programma biennale dei servizi e delle forniture 2023/2024, della delibera della massima assise che ha definito il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025 e dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 oltre che per il disciplinare previsto dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Anche Ventotene, come altre realtà comunali ha la pressante esigenza di predisporre gli spazi per dare sepoltura ai defunti dell'isola e la delibera appena approvata dalla giunta conferma l'urgenza da parte dell'Amministrazione comunale di risolvere, almeno per il momento, la critica situazione. Per espletare la prestazione di fornitura e posa in opera loculi ed ossari, è stato dato incarico alla società F.lli Spaggiari di Cadelbosco di Sopra (RE).