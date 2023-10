Lunedì 30 ottobre, dalle ore 18:30, tutti i gruppi di protezione civile del Comune di Latina si riuniranno in piazza del Popolo per un flash mob di solidarietà a uomini, donne e bambini che stanno subendo la tragedia delle guerre che si stanno combattendo.

"Sarà un'occasione – ha dichiarato l'assessore alla Protezione Civile Gianluca Di Cocco - per essere vicini a tutte le vittime che hanno perso la loro casa, genitori, fratelli, amici a causa di conflitti. Un modo per gridare al mondo intero che tutti vogliamo la pace e che tutti vogliamo contribuire a diffondere l'incalcolabile valore che tale parola rappresenta. Citando una frase non mia, la pace è un sogno da realizzare, la pace si può nutrire, si può sperare, si può inventare, la pace può far guarire il mondo. La parola pace sarà scandita dai lampeggianti dei mezzi dei gruppi di Protezione Civile che operano sul territorio di Latina e dalla voce di Laura Davoli del gruppo dei Big Soul Mama, che canterà la canzone 'Imagine' di John Lennon le cui parole sintetizzano che siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo".

Su indicazione dell'assessore all'Istruzione Francesca Tesone, al flash mob sono stati invitati gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. "La manifestazione sarà un'occasione – ha affermato – per offrire agli alunni e ai docenti un'occasione di riflessione sull'importanza di promuovere società pacifiche e inclusive, possibili con percorsi di educazione alla pace e alla cittadinanza consapevole".