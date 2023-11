Trasporti, il servizio per gli studenti va migliorato. E' questa la posizione dei consiglieri comunali Vincenzo Avvisati e Maurizio Lucci che hanno presentato una interrogazione a riguardo in cui si fa riferimento sia al servizio locale che ai mezzi Cotral. «Da diverse famiglie - si legge nelle premesse dell'interrogazione - e dagli stessi alunni delle scuole elementari e medie sono emerse alcune criticità per quanto riguarda il trasporto locale che, dopo i fatti dello scorso, hanno portato a scelte diverse dalla gestione passata; la maggior parte delle scuole medie primarie e secondarie sono localizzate nel centro urbano e che, pertanto, costringono gli alunni a muoversi utilizzando, prioritariamente, il servizio urbano; c'è una difficoltà nella conciliazione tra il tempo di attesa degli studenti, sia in entrata che in uscita, per cui sono costretti ad attendere un lasso di tempo orario che rende difficoltoso l'uso degli stessi mezzi, soprattutto nel periodo invernale anche in considerazione che spesso le fermate sono distanti dalle proprie abitazioni». Questi i maggiori disagi riscontrati dagli esponenti di opposizione che quindi con l'interrogazione hanno chiesto all'assessore alla Pubblica Istruzione : «Se non ritenga opportuno, in collaborazione con il gestore del servizio, di fare un piano delle fermate del trasporto anche in quelle zone dove attualmente in servizio è attivo ma non si effettuano fermate vicino alle abitazioni arrecando disagio alle famiglie ed agli anziani; se non ritenga adoperarsi affinchè il predetto piano comunale preveda fermate più vicino alle abitazioni onde evitare, oltre al disagio, anche pericolo per gli utenti e le persone anziane; se non si ritenga opportuno potenziare durante il periodo scolastico i mezzi di trasporto e di sapere quando andrà a scadenza il contratto con la società».