La commemorazione è ricaduta con l'82° Anniversario della "Battaglia di Culquaber" e "la Giornata dell'Orfano" ed ha visto partecipi anche le Associazione Nazionali Carabinieri ed i familiari delle Vittime del Dovere presenti sul territorio. La cerimonia, come ogni anno sempre molto sentita da parte degli uomini della Benemerita, ha dato occasione di vedere riunito il personale dell' Arma e delle loro famiglie nel distintivo spirito di corpo che caratterizza l'Istituzione. Al termine della cerimonia anche il Ten. Tolo, Ufficiale al Comando della Compagnia CC di Formia, ha voluto ricordare il senso del sacrificio e lo spirito di appartenenza con i quali i propri collaboratori affrontano i delicati e gravosi impegni quotidiani cui sono devoluti per il bene della collettività.

Nella giornata di oggi i militari della Compagnia Carabinieri di Formia hanno festeggiato la celebrazione della "Virgo Fidelis", patrona e protettrice di tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri, presso la Chiesa del "Buon Pastore" in località Penitro di Formia, presieduta dal parroco Don Showry.

