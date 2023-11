I residenti di Colle di Mare protestano in piazza Roma contro la realizzazione di un nuovo pollificio in via Ponza. Pochi minuti fa alcuni cittadini che abitano nel consorzio si sono radunati per contestare il progetto della società Ovo Lazio sotto al Comune di Aprilia, dove tra pochi minuti inizierà la commissione Ambiente che dovrà discuterà proprio della proposta presentata dalla società. Una seduta che vedrà l'audizione dei residenti della zona, che oggi pomeriggio hanno deciso di organizzare un sit-in con tanto di cartelli per dire "no" a questa proposta e per sottolineare l'invivibilità della zona, dove sono già presenti impianti agricoli simili.

Nelle zona esiste infatti già un altro pollificio della società Bio Romagna per il quale è stato chiesto l'ampliamento: "Siamo circondati e preoccupati perché questi impianti come testimoniato anche dai residenti di Fossignano e di via Lampione rendono la zona invivibile, invasa dalle mosche. Inoltre crea un notevole passaggio di mezzi pesanti".