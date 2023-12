Costituito l'11 settembre scorso il nuovo Gal, presieduta da Marco Carpineti, comprende 31 soggetti: 19 Comuni del versante romano, frusinate e pontino dei Lepini e 12 partner tra associazioni di categoria, territoriali e forze sociali. Il perimetro del Gal coinvolge i seguenti Comuni: Artena, Bassiano, Carpineto Romano, Cori, Gavignano, Gorga, Maenza, Montelanico, Morolo, Norma, Priverno, Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Segni, Sermoneta, Sezze, Sgurgola, Supino. Il finanziamento del Gal Monti Lepini 2023-2027 è davvero una bella notizia per il nostro territorio.

Il costituendo Gal, finanziato dalla Regione Lazio con un contributo di cinque milioni di euro, concorrerà ad attuare le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) costruite con un percorso di tipo partecipativo. Questa programmazione concorrerà al raggiungimento degli obiettivi strategici della politica agricola comunitaria e in particolare quelli volti a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali e a promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali per contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado.

