Un rilancio turistico del territorio attraverso il recupero delle stazioni della vecchia linea ferroviaria Velletri-Terracina, chiusa nel lontano 1957. Questa l'idea lanciata sul famoso sito per petizioni change.org, dal signor Fulvio Crespi, spiegando nel dettaglio l'iniziativa lanciata: «Sono un appassionato di turismo e la riattivazione delle stazioni del treno Cori ex Ferroviaria Roma Terracina è una questione che mi sta molto a cuore. Queste stazioni, un tempo vitali per il trasporto locale, sono state chiuse, limitando l'accesso e la mobilità nella nostra regione. La riapertura di queste stazioni non solo migliorerebbe il turismo locale, ma anche l'economia della regione».

La vecchia linea era stata inaugurata nel lontano 1892 è rimasta attiva fino agli anni cinquanta quando la linea diretta Roma-Napoli è entrata in funzione. L'ultimo tratto della vecchia strada ferrata, da Priverno a Terracina, era rimasta in funzione fino al 2012 quando una frana ha portato alla sua definitiva chiusura. La tratta costeggia gran parte della catena dei Monti Lepini, con numerose stazioni oggi vecchi ruderi che però contengono un pezzo della storia locale; una storia che può rappresentare anche un nuovo volano economico. Secondo l'Istat (Istituto Nazionale di Statistica), nel 2019 i viaggiatori in treno in Italia sono stati oltre 62 milioni: «Questa cifra- sottolinea il fautore dell'iniziativa su change.org - dimostra l'importanza dei treni come mezzo di trasporto per i cittadini italiani e i turisti. Chiediamo alle autorità competenti di prendere in considerazione la riapertura delle stazioni del treno Cori ex Ferroviaria Roma Terracina. Non solo avrebbe un impatto positivo sul turismo, ma migliorerebbe anche la qualità della vita dei residenti locali che potrebbero utilizzare il servizio ferroviario per spostarsi. Firmate - conclude il messaggio del signor Fulvio - questa petizione per sostenere la riattivazione delle nostre preziose stazioni ferroviarie».